Αιχμές Κασσελάκη για Τσίπρα: Ενημέρωθηκα ένα λεπτό πριν την ανάρτηση – Βγήκα ενισχυμένος από το συνέδριο, θα παραμείνω αρχηγός μέχρι τις εθνικές εκλογές

Νομίζω ότι ήταν λάθος να μην εμφανιστεί στο συνέδριο ο Αλέξης Τσίπρας είπε ο κ. Κασσελάκης – «Ανούσια η εκλογική διαδικασία, η κυρία Γεροβασίλη δεν συμφωνούσε με εκλογές στις 10 Μαρτίου»