Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ 100.3: «Συμφωνούμε στην ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με αναθεώρηση του άρθρου 16»

«Συμφωνούμε στην ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων με αναθεώρηση του άρθρου 16, αλλά αυτό που κάνει η ΝΔ είναι διευθέτηση συμφερόντων» δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης