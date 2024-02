Γεωργιάδης στον ΣΚΑΪ: Ο Τσίπρας ηττήθηκε, ο Νίκος Παππάς τον καθάρισε σαν αυγό – Ο Κασσελάκης έχει τελειώσει ως πολιτικός

Όπως είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο Αλέξης Τσίπρας «έφαγε τα μούτρα του» ζητώντας επαναληπτικές εκλογές – Για τα απογευματινά χειρουργεία είπε ότι η απόφαση βγαίνει τα επόμενα 24ωρα και πως θα ξεκινήσουν σε 1 με 1,5 μήνα.