Γιαννούλης στον ΣΚΑΪ: «Ο Κασσελάκης θα κριθεί στις ευρωεκλογές, ορίζοντας τετραετίας δεν υπάρχει ούτε στη ζωή»

Your browser does not support the audio element.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης δεν έλαβε λευκή επιταγή, κανένας δεν λαμβάνει λευκή επιταγή, αυτό που ζήτησε ήταν να μην αμφισβητείται», είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης