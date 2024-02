Κασσελάκης: Πυξίδα μας οι προσδοκίες των χιλιάδων μελών μας

«Ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε δυνατά και καθαρά. Χρέος μας, πλέον, είναι να οργανώσουμε την πολιτική αντεπίθεση του κόμματός μας, την προοδευτική αντεπίθεση» δήλωσε ο κ. Κασσελάκης στην Εφημερίδα των Συντακτών