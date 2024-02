Το πρώτο σχόλιο από το περιβάλλον Τσίπρα μετά την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ

Your browser does not support the audio element.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Τσίπρας είχε ζητήσει από τον Στέφανο Κασσελάκη να προσφύγει εκ νέου στα μέλη για ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό του