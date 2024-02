Η Performance απέκτησε το «Kubernetes on Microsoft Azure Specialization»

Η Performance ανακοινώνει πως απέκτησε το “Kubernetes on Microsoft Azure Specialization”. Η απόκτηση του “Kubernetes on Microsoft Azure Specialization” έγινε στο πλαίσιο ενός συνεχούς προγράμματος ανάπτυξης τεχνογνωσίας στο cloud computing ώστε η εταιρία να υποστηρίζει αποτελεσματικά τους πελάτες της στα δικά τους έργα μετασχηματισμού.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη πιστοποίηση χορηγείται μόνο σε συνεργάτες που επιδεικνύουν βαθιά γνώση, εκτεταμένη εμπειρία και αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία συστοιχιών Kubernetes στο Azure.

Είναι το 6ο κατά σειρά Microsoft specialization που αποκτά η Performance, με στόχο να βοηθά ουσιαστικά τους πελάτες της στον εκσυγχρονισμό IT υποδομών και legacy εφαρμογών (”Microsoft Infrastructure & Database Migration to Azure” και “Azure VMware Solution”), τη μετάβαση τους σε σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης λογισμικού (“DevOps with GitHub on Microsoft Azure” και “Kubernetes on Microsoft Azure Specialization”) και στη θωράκιση των ψηφιακών πόρων τους σε μία εποχή έξαρσης των κυβερνοεπιθέσεων (“Microsoft Cloud Security Specialization” και “Microsoft Threat Protection”).

Ο κ. Κωνσταντίνος Χρονόπουλος, επικεφαλής του Cloud Business Unit στην Performance Technologies, απέδωσε τα εύσημα στους μηχανικούς της εταιρίας που εργάστηκαν για την επιτυχία αυτή και δήλωσε ότι «η Performance συνεχίζει να εκτελεί με συνέπεια και ένταση το πρόγραμμα μετασχηματισμού της σε cloud computing integrator επόμενης γενιάς, επενδύοντας στους ανθρώπους της» και συνέχισε λέγοντας ότι «οι πελάτες μας εκτιμούν ιδιαίτερα τη στρατηγική επένδυσης στην τεχνογνωσία, ειδικά σε ένα περιβάλλον αύξησης της πολυπλοκότητας, στασιμότητας ή μείωσης των διαθέσιμων πόρων, και γοργού μετασχηματισμού».

Κλείνοντας επισήμανε ότι «η διαρκής απόκτηση γνώσης και πρακτικής εμπειρίας είναι θεμελιακό συστατικό του DNA της Performance και είναι στρατηγική μας προτεραιότητα να συνεχίσουμε να επενδύουμε στο cloud, ώστε να είμαστε χρήσιμοι αρωγοί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας»

Απ’ την πλευρά της Microsoft, η κ. Nadja Telalagic, Technology Manager Εμπορικών Συνεργατών Νοτιοανατολικής Ευρώπης δήλωσε: «Θα ήθελα για άλλη μια φορά να συγχαρώ την ομάδα της Performance Technologies για την απόκτηση Kubernetes on Azure Specialization το οποίο επιβεβαιώνει την υψηλή τεχνική κατάρτιση της Performance Technologies στην δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών σε ευρεία κλίμακα διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλά επίπεδα ασφάλειας σε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες υπηρεσίες του Microsoft Azure. Η διαρκής επένδυση της Performance Technologies στην εξειδίκευση του δυναμικού της, όπως και τα υψηλά επίπεδα ικανοποίησης των πελατών τα οποία επισφραγίζονται με την απόκτηση των Specializations αποτελούν σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης στην διαρκώς ενισχυόμενης συνεργασίας μας με την Performance Technologies.»