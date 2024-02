Μητσοτάκης: Είμαστε πάντα με την πλευρά του Διεθνούς Δικαίου

Your browser does not support the audio element.

«Τασσόμαστε σταθερά απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή και χρήση βίας, πάντα με τη πλευρά του διεθνούς δικαίου, απόλυτα προσηλωμένοι στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας κάθε κράτους» τόνισε ο πρωθυπουργός στις κοινές δηλώσεις του με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας