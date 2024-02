Πιερρακάκης για μη κρατικά πανεπιστήμια: Συζητάμε το ίδιο θέμα 50 χρόνια – Η συνταγματικότητα του νομοσχεδίου θα κριθεί στο πλαίσιο της διάκρισης των εξουσιών

«Μας κατηγορούσατε για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ότι μπήκε για να δημιουργήσει ‘πελατεία’ και τώρα που μπήκε και για τα μη κρατικά, λέτε ότι δεν είναι επαρκής», δήλωσε ο υπουργός Παιδείας απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση