Πρεμιέρα με εντάσεις για τα μη κρατικά ΑΕΙ στη Βουλή: Αντισυνταγματικό το ν/σ λέει η αντιπολίτευση – Κάνουμε στέρεο συνταγματικό βήμα, απαντά ο Πιερρακάκης

Κατά την έναρξη της συζήτησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έθεσαν θέμα αντισυνταγματικότητας του νομοσχέδιου, με τον πρόεδρο της επιτροπής Χρήστο Κέλλα να εξηγεί πως για κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποφανθεί η επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων, αλλά η ολομέλεια