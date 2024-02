Συνάντηση Κασσελάκη με ΑΔΕΔΥ: Να γίνει επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο – Στηρίζουμε την αυριανή απεργία

Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει «την οριζόντια αύξηση των μισθών στο Δημόσιο κατά 10% και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, όπως είναι και στον ιδιωτικό τομέα»