Τέμπη: Πρόσβαση των μελών της Εξεταστικής στη δικογραφία του εφέτη-ανακριτή Λάρισας ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με τον Β. Κόκκαλη, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε ακόμα « την παράταση, τουλάχιστον για μία εβδομάδα, στην κατάθεση των πορισμάτων (των κομμάτων)».