Τσακαλώτος στον ΣΚΑΪ: «Κατάλαβα ότι με την παρέμβασή του ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να ρίξει τον Κασσελάκη»

«Η παρέμβασή του Αλέξη δεν βοήθησε να γίνει μία πιο ουσιαστική συζήτηση, προσωπικά κατάλαβα ότι ήθελε να ρίξει τον κ. Κασσελάκη, όχι όμως για να επιστρέψει ο ίδιος», δήλωσε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος