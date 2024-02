Vodafone: Αιφνιδιαστικές αυξήσεις στις τιμές – Ποιοι πελάτες μπορούν να αποχωρήσουν

Σε αυξήσεις στις τιμές των συμβολαίων κινητής σε ιδιώτες αναμένεται να προχωρήσει από την 1η Απριλίου η Vodafone.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι αυξήσεις θα κυμανθούν από 1€ έως 5,99€ ενώ αυξήσεις θα γίνουν και στα συμβόλαια και καρτοπρογράμματα εταιρικών πελατών κινητής τηλεφωνίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυξάνεται η ονομαστική τιμή κατά 1 ευρώ στα Vodafone Family RED Start, Vodafone Family RED Plus και Vodafone Family RED Max, κατά 1,99 ευρώ στα Vodafone Flex Basic, Vodafone RED 3GB, κατά 2,99 ευρώ στα Vodafone RED 5GB, Vodafone RED 10GB, Vodafone Family RED Start, Vodafone Family RED Plus και κατά 5,99 ευρώ στα Vodafone RED 20GB, Vodafone Family RED Max , Vodafone RED Unlimited Play, Vodafone RED Unlimited, Vodafone RED Unlimited Play New, Vodafone RED Unlimited New.

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτές οι αυξήσεις δεν θα ισχύουν στα υφιστάμενα συμβόλαια και οι τιμές αλλάζουν ως προς την ονομαστική τιμή. Αυτό σημαίνει ότι οι πελάτες που έχουν ήδη συμβόλαιο σε κάποιο πακέτο της Vodafone δεν θα δουν κάποια αλλαγή στον λογαριασμό τους. Η αύξηση ισχύει για την αρχική τιμή των νέων συμβολαίων ή για συμβόλαια που λήγουν και ο πελάτης θελήσει να προχωρήσει προς ανανέωση σε ίδιο ή διαφορετικό πακέτο της εταιρείας.

Οι νέες τιμολογιακές χρεώσεις θα ισχύσουν από 1ης Απριλίου 2024 και οι πελάτες της που διαθέτουν ενεργά συμβόλαια, σύμφωνα με τη νομοθεσία, μπορούν ν’ αποχωρήσουν αζημίως από αυτά, εφ’ όσον βεβαίως δεν εκκρεμεί η απόσβεση της αξίας κάποιου εξοπλισμού που έχει διατεθεί μέσω του συγκεκριμένου συμβολαίου.

Η κίνηση αυτή της Vodafone θεωρείται πολύ υψηλού ρίσκου, καθώς πολλοί πελάτες μπορεί να μη δεχθούν τη μονομερή της ενέργεια. Η εταιρεία ωστόσο βασίζεται στην αποκαλούμενη «αδράνεια» του πελάτη να μετακινηθεί σε άλλα δίκτυα. Μπορεί ακόμη να βασίζεται στο γεγονός ότι πλέον διαθέτει μεγάλο αριθμό πελατών, των οποίων η ισχύς των συμβολαίων έχει παρέλθει και απλά παρέμειναν οι αρχικές επιβαλλόμενες χρεώσεις.