Διάκριση για την Τράπεζα Ηπείρου στα Digital Finance Awards 2024

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου διακρίθηκε στη φετινή διοργάνωση των Digital Finance Awards με Bronze βραβείο στην κατηγορία Best ESG Initiative or Product για τη χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης ESG δεδομένων EcoVerse της Net Zero Analytics. Η επένδυση στην πλατφόρμα EcoVerse προωθεί την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG και εντάσσεται στη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Τράπεζας Ηπείρου.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση με τη χρήση της πλατφόρμας EcoVerse, η Τράπεζα Ηπείρου μπορεί να διαχειρίζεται τα ESG δεδομένα των πελατών της, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στη λειτουργία της, όπως στα χρηματοοικονομικά μοντέλα της, τις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας και τη δημιουργία τιμολογιακής πολιτικής. Τα οφέλη είναι σημαντικά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις καθώς η Τράπεζα τους παρέχει τιμολογιακά κίνητρα, ενώ έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν διάφορους δείκτες απόδοσης (KPI) που έχει θέσει η Τράπεζα στον δανεισμό της. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η χρηματοδότηση βιώσιμων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία θα λαμβάνουν απαραιτήτως υπόψη τα ESG κριτήρια.

Ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, δήλωσε σχετικά:

«Με τη χρήση της πλατφόρμας διαχείρισης ESG δεδομένων EcoVerse της Net Zero Analytics βοηθάμε τις επιχειρήσεις να θέσουν τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο των επιχειρηματικών τους μοντέλων και να ενισχύσουν τις προοπτικές χρηματοδότησής τους. Η διάκριση στα Digital Finance Awards αποτελεί για εμάς μία αναγνώριση της γενικότερης προσπάθειας της Τράπεζας Ηπείρου να μετασχηματίσει το παραγωγικό και επιχειρηματικό μοντέλο της περιφερειακής οικονομίας προς περισσότερο βιώσιμες πρακτικές.»