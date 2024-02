Ζαχαριάδης στον ΣΚΑΪ για Τέμπη: Ανατριχιαστικό το ότι ένα χρόνο μετά το δυστύχημα δεν έχουμε σύγχρονες σιδηροδρομικές μεταφορές

«Ένα χρόνο μετά στην Ελλάδα δεν έχουμε σύγχρονες σιδηροδρομικές μεταφορές και αυτό είναι το πιο ανατριχιαστικό από όλα», τόνισε το μέλος της Π.Γ του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης