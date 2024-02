Profile: Κορυφαίες διακρίσεις στα Digital Finance Awards

Η Profile, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, ανακοινώνει πως στο πλαίσιο των Digital Finance Awards 2024 απέσπασε κορυφαίες διακρίσεις, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας που τη διακατέχει και συμμετέχοντας ενεργά στη δημιουργία του ψηφιακού οικοσυστήματος της χώρας.

Οπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση, για 3η συνεχόμενη χρονιά, τα Digital Finance Awards ανέδειξαν και επιβράβευσαν τις καινοτόμες προσεγγίσεις και τα πρωτοποριακά έργα αναβάθμισης και ψηφιακής μετάβασης προς το Digital Banking και Digital Insurance από Τράπεζες, Ασφαλιστικές, High-Tech Providers, Fintechs και Insuretechs.

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Profile απέσπασε το κορυφαίο βραβείο “Digital Banking Provider of the Year” και 2 Χρυσά Βραβεία στις κατηγορίες “Best Digital Platform” και “Best Consumer / SME Lending Digital Initiative». Στη δεύτερη περίπτωση, η εταιρεία βραβεύτηκε για την υλοποίηση της πρωτοποριακής, ολοκληρωμένης ψηφιακής πλατφόρμας χρηματοδοτήσεων στην ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions.

Η τελετή βράβευσης έλαβε χώρα την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens. Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε στελέχη της εταιρείας ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους σημαντικά στελέχη της επιχειρηματικής αγοράς.

Η Profile Software παραμένει πιστά προσηλωμένη στην καινοτομία, στον καθορισμό νέων προτύπων στον κλάδο και στην προώθηση της ψηφιοποίησης. Εστιάζοντας στην εξωστρέφεια, συμβάλλουμε ενεργά στην επιτυχία των πελατών μας, ενισχύοντας τον αντίκτυπό μας και προωθώντας την ανάπτυξη τόσο για τον όμιλό μας όσο και για την ευρύτερη οικονομία, καταλήγει η ανακοίνωση.