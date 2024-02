Βουλή: Στη διάθεση των μελών της εξεταστικής η ποινική δικογραφία για τα Τέμπη – Δεν θα δοθεί τελικά παράταση

Οι βουλευτές θα έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν το σχετικό υλικό σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του κοινοβουλίου, ωστόσο δεν θα μπορούν να πάρουν αντίτυπο