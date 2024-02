Δένδιας: Εισαγωγή της Καινοτομίας στις ένοπλες δυνάμεις με την “Ατζέντα 2030” – Δημιουργείται η «Μονάδα 1864» για την κυβερνοασφάλεια

Your browser does not support the audio element.

«Το νομοσχέδιο θα βγει στη δημόσια διαβούλευση, είναι ένα νομοθέτημα που αφορά κατ’ αρχήν μια νέα φάση στην «Ατζέντα 2030» των Ενόπλων Δυνάμεων, δηλαδή την εισαγωγή της Καινοτομίας», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας