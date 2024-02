Εξηγήσεις δίνουν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου οι βουλευτές των Σπαρτιατών

Οι βουλευτές κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις μετά τις καταγγελίες του προέδρου του κόμματος περί πρακτικών «μαφίας» και «Δον Κορλεόνε».