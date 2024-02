Εύα Καϊλή: Τρεις μήνες πριν το Qatargate είχε φτιάξει ομάδα λόμπι με κατηγορούμενο για διαφθορά, σύμφωνα με δημοσιεύματα

Νέες αποκαλύψεις για την περίοδο της Εύας Καϊλή πριν να προκύψει το σκάνδαλο Qatargate φέρνει κοινή έρευνα της ιστοσελίδας Follow the Money σε συνεργασία με τη Le Soir, τους Reporters United και την εφημερίδα Knack, σύμφωνα με την οποία η ευρωβουλευτής τρεις μήνες πριν τη σύλληψή της είχε προχωρήσει στη σύσταση ομάδας λόμπι για τις νέες τεχνολογίες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα συνιδρυτής του The Brussels Council for Technological Innovation and Global Development ήταν ο Ζακ Μπουγκέν, ένας πρώην σύμβουλος της McKinsey που ερευνάται για εμπλοκή σε σκάνδαλο διαφθοράς.

Κατά το δημοσίευμα η Εύα Καϊλή είχε παραβιάσει τους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είχε προσπαθήσει να ανοίξει την πόρτα για να υπάρξει επιρροή από τρίτες χώρες στην ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα τεχνολογίες.

Όπως επισημαίνεται οι ευρωβουλευτές πρέπει να ενημερώνουν την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις παράπλευρες δραστηριότητές τους δημοσιοποιώντας τες στην ιστοσελίδα του ΕΚ κάτι που δεν έκανε ποτέ η Εύα Καϊλή σε σχέση με την ομάδα λόμπι The Brussels Council.

Η ίδια είπε στους Reporters United ότι δεν είχε εμπλακεί ποτέ με την συγκεκριμένη ομάδα, ωστόσο μέχρι τη σύλληψή της για το Qatargate το όνομα της εμφανιζόταν στα επίσημα έγγραφα ως στέλεχος της ομάδας.

Ο Μπουγκέν είναι υπό εισαγγελική έρευνα καθώς η εισαγγελία της Λιέγης τον θεωρεί ύποπτο για συμμετοχή στην υπόθεση Nethys από το 2016, ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς του Βελγίου για κατάχρήση δημοσίου χρήματος.

«Σε μια πρώτη ανάγνωση η ίδρυση της ομάδας λόμπι φαινόταν να είναι σε ευθεία γραμμή με την ΕΕ για τη διάδωση του ευρωπαϊκού οράματος όσον αφορά τους κανονισμούς για τον ψηφιακό χώρο. Αλλά μια πιο προσεκτική ματία δείχνει ότι οι ιδρυτές του είχαν έναν πιο αμφιλεγόμενο στόχο: την ενσωμάτωση διεθνών οικοσυστημάτων σε αυτά ευρωπαϊκών χωρών. Ο όρος αυτός μπορεί να μοιάζει αθώος αλλά μπορεί να αποκαλύπτει μια πιο προβληματική ατζέντα. Σε κάθε περίπτωση η περαίτερω τεχνολογική συσσωμάτωση ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών χωρών, αντιβαίνει τον πολιτικό αέρα των Βρυξελλών» σημειώνεται στο δημοσίευμα.

