Μητσοτάκης στο υπουργικό: Μειωμένες αρχικές τιμές σε πάνω από 1.500 προϊόντα από αρχές Μαρτίου

«Στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο θα αποφασίσουμε για την αύξηση του κατώτατου μισθού που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Σε εξέλιξη το υπουργικό συμβούλιο