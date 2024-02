ΜΙΝΕΤΤΑ Insurance HUB: Νέο όνομα και αναβάθμιση του ψηφιακού χώρου της MINETTA Ασφαλιστική

H MINETTA Ασφαλιστική, προχώρησε στην αναβάθμιση του ψηφιακού της μουσείου, το οποίο πλέον φέρει το νέο όνομα MINETTA Insurance HUB, με την προσθήκη δύο νέων ψηφιακών αιθουσών και με ανανεωμένο υλικό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, ανανεώθηκε ριζικά το υλικό που εμφανίζεται στις δύο αίθουσες Ιστορικού Αρχείου, οι οποίες περιλαμβάνουν συμβόλαια, εμπορική αλληλογραφία, εκδόσεις και διαφημιστικό υλικό από τον ασφαλιστικό Κλάδο, τα οποία χρονολογούνται από τα μέσα του 19ου αιώνα. Επίσης, αναβαθμισμένη είναι πλέον και η αίθουσα ΜΙΝΕΤΤΑ στην οποία ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει καλύτερα την ιστορία και τη δραστηριότητα της Εταιρίας με φωτογραφίες και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό από την ίδρυσή της έως και σήμερα.

Ο ψηφιακός πολυχώρος γνώσης διευρύνεται και με 2 νέες αίθουσες, την αίθουσα Προβολών και την αίθουσα InsurancePedia. Στην αίθουσα Προβολών, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει προβολές που αφορούν σε θέματα γύρω από την ασφάλιση, αλλά και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, με υλικό το οποίο θα ανανεώνεται τακτικά. Στην αίθουσα InsurancePedia αξιοποιείται η συνεργασία της Εταιρίας με το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το InsurancePedia είναι μια πρωτοβουλία της ΜΙΝΕΤΤΑ για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης η οποία παρέχει στο κοινό ένα περιβάλλον ενημέρωσης και εκπαίδευσης των χρηστών για την ασφαλιστική ορολογία, μια σύγχρονη εγκυκλοπαίδεια Ασφαλιστικών Όρων στην ελληνική γλώσσα.

To HUB, αποτελεί την εξέλιξη της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός μοναδικού, ψηφιακού πολυχώρου που παρέχει ιστορικές γνώσεις και πολύτιμη πληροφόρηση για την αξία της ασφάλισης. Ο χώρος ανοίγει ξανά τις «πόρτες» του, προσφέροντας αναβαθμισμένη εμπειρία για το κοινό. Αναγνώριση της προσπάθειας της ομάδας της ΜΙΝΕΤΤΑ και της RDC Informatics που υλοποίησε για λογαριασμό της Εταιρίας το έργο, αποτελεί και η διάκριση που απέσπασε προ ημερών το HUB στα Digital Finance Awards 2024 κατακτώντας Bronze Award στην κατηγορία «Best Digital Initiative on Insurance Awareness to People».

Το ΜΙΝΕΤΤΑ Insurance HUB αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία Virtual Reality, υποστηρίζει την περιήγηση και με τη χρήση γυαλιών εικονικής πραγματικότητας η οποία αποτελεί μια νέα εμπειρία. Επισκεφτείτε το από ηλεκτρονικό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο https://www.minetta.gr/minetta-insurance-hub/.