Οι απειλές του Ερντογάν που γυρνούν μπούμερανγκ και το νέο τοπίο στην περιοχή

Your browser does not support the audio element.

Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα του Τούρκου προέδρου με τις ΗΠΑ