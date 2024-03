ΣΥΡΙΖΑ: Σαρωτικές αλλαγές Κασσελάκη σε ΚΟ και κόμμα – Από συντονιστής, τομεάρχης Διαφάνειας ο Πολάκης – Στο Εκτελεστικό Γραφείο η Γεροβασίλη

Your browser does not support the audio element.

Ενδεικτικά, Τομεάρχης Διαφάνειας αναλαμβάνει ο Παύλος Πολάκης, Τομεάρχης Οικονομικών ο Νίκος Παππάς, Τομεάρχης Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής η Κατερίνα Νοτοπούλου