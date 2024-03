Τριαντόπουλος για μπάζωμα στα Τέμπη: Δεν έδωσα εντολές για κάτι – Οι αρμόδιοι του συντονιστικού αποφάσισαν έπειτα από αίτημα της Πυροσβεστικής

Your browser does not support the audio element.

«Οι αρμόδιοι που συμμετείχαν στο συντονιστικό έπειτα από αίτημα της πυροσβεστικής αποφάσισαν τη διαμόρφωση και τις παρεμβάσεις στον χώρο όπως προβλέπεται» είπε ο κ. Τριαντόπουλος από το βήμα της Βουλής