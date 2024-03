Μητσοτάκης από Ασπρόπυργο: Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την ελληνική κοινωνία – Η κυβέρνηση διαρκώς παρούσα με ελέγχους

Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις της παλιάς Χαλυβουργίας, όπου εκεί διαμορφώνεται ένα νέο κέντρο logistics, σε μια επένδυση €300 εκ. με 1.200 νέες θέσεις εργασίας