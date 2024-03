Restart κάνει ο Στέφανος Κασσελάκης – Στη μάχη των ευρωεκλογών η Νέα Αριστερά

Your browser does not support the audio element.

Είναι λίγος ο χρόνος που έχει μπροστά του ο Στέφανος Κασσελάκης τόσο για τις ευρωεκλογές όσο και για τη στράτευσή του (13 Μαρτίου) και συνεπώς θέλει να κλείσει αρκετούς λογαριασμούς.