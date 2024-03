Άναψε φωτιές η αυτοκριτική Τσίπρα για την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Αντιδράσεις εντός και εκτός κόμματος

Your browser does not support the audio element.

Πολιτική αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει μετά τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο συνέδριο της «Καθημερινής» – Αντιδράσεις από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και κυβερνητικά στελέχη