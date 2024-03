Την Τετάρτη στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια – Την Παρασκευή η ψηφοφορία

Your browser does not support the audio element.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας έγινε δεκτό «κατά πλειοψηφία» από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής