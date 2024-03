Απάντηση Κασσελάκη για την έρευνα σε εταιρεία του: «Στείλτε όσους εισαγγελείς θέλετε»

Your browser does not support the audio element.

Η έρευνα αφορά σε ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες, που απαγορεύει σε αρχηγούς κομμάτων να διαθέτουν εταιρεία στο εξωτερικό