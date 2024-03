Μαρινάκης: «Ο κ.Κασσελάκης να δώσει απαντήσεις αντί να καταφεύγει σε ευθεία επίθεση κατά της Δικαιοσύνης»

«Αντιλαμβανόμαστε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, αλλά αν νομίζει ότι καταφεύγοντας στην τοξικότητα θα αποφύγει τις απαντήσεις, κάνει μεγάλο λάθος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης