Μύλος στο ΠΑΣΟΚ για τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Καβγάς ανάμεσα σε Ανδρουλάκη, Κωνσταντινόπουλο και Γιαννακοπούλου

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ΚΟ του κόμματος, Νάντια Γιαννακοπούλου και Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος εξέφρασαν ανοιχτά τη διαφωνία τους προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη, σχετικά με το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τη στάση του κόμματος