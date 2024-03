Μοντέλο Amazon από το e-shop του Αριστοτέλη Παντελιάδη

Τι κοινό έχει η Amazon, η Walmart, η Whole Foods, η Sainsbury’s, η Carrefour με το e-shop της My Market του Αριστοτέλη Παντελιάδη; Εκ πρώτης όψεως κανένα. Κι όμως η My Market, που αύξησε τις χρεώσεις αποστολής από το ηλεκτρονικό της κατάστημα, μπήκε στο club των αλυσίδων καταναλωτικών προϊόντων που προσφέρει συνδρομητικό μοντέλο μηνιαίας και ετήσιας συνδρομής για φθηνότερη παράδοση των παραγγελιών από το σούπερ μάρκετ.

Το πιο γνωστό συνδρομητικό μοντέλο είναι αυτό της Amazon, με έναν μήνα δωρεάν και μηνιαία συνδρομή 14,99 δολάρια. Πλέον όσοι Έλληνες καταναλωτές της My Market επιθυμούν να μειώσουν τις αυξημένες πλέον χρεώσεις μέσω του e-shop της μπορούν να το πετύχουν αν «αγοράσουν» μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές.

Η My Market προσφέρει δύο διαφορετικά συνδρομητικά πακέτα:

Το Saver Pass Light : Το συγκεκριμένο πακέτο που κοστίζει από 5 ευρώ/µήνα έως 25 ευρώ/χρόνο, ισχύει για παραδόσεις παραγγελιών από Τρίτη έως και Πέμπτη για το χρονικό διάστημα 11:30-17:30.

: Το συγκεκριμένο πακέτο που κοστίζει από 5 ευρώ/µήνα έως 25 ευρώ/χρόνο, ισχύει για παραδόσεις παραγγελιών από Τρίτη έως και Πέμπτη για το χρονικό διάστημα 11:30-17:30. Saver Pass Flex: Το εν λόγω συνδρομητικό πακέτο έχει κόστος από 9 ευρώ/µήνα έως 30 ευρώ/χρόνο και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις μέρες και ώρες παράδοσης των παραγγελιών.

Και τα δύο συνδρομητικά πακέτα, δηλαδή το Saver Pass Light και το Saver Pass Flex, προσφέρονται με διάρκεια 1 μηνός, 6 μηνών ή 12 μηνών και έναν μήνα δώρο. Ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει ο κάθε πελάτης, μπορεί να έχει όφελος έως και 62% στα μεταφορικά έξοδα σε σχέση με μεμονωμένες παραγγελίες, αλλά και να επωφεληθεί με προνόμια, όπως διπλάσιο χρόνο δέσμευσης της παράδοσης.

Για όσους καταναλωτές δεν επιλέξουν να αγοράσουν συνδρομή το ελάχιστο όριο παραγγελίας για διανοµή στο σπίτι αυξήθηκε από τα 25 ευρώ στα 40 ευρώ. Στα µεταφορικά έξοδα της µεµονωµένης διανοµής στο σπίτι υπάρχει πλέον η επιλογή για διανοµή µε χρέωση 1,50 ευρώ ή 3 ευρώ, ανάλογα µε την ηµέρα και την ώρα παραλαβής. Για παραγγελίες άνω των 90 ευρώ, η παράδοση στο σπίτι είναι δωρεάν.

Οι καταναλωτές που κάνουν µικρές παραγγελίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της υπηρεσίας My Click & Pick, δηλαδή παραλαβή σε κατάστηµα της επιλογής του χωρίς χρέωση ή να πληρώσουν 4 ευρώ από 3 ευρώ που ήταν για παράδοση σε µία ώρα στον χώρο τους µε την υπηρεσία Speedy.

Τον χορό των αυξήσεων στις χρεώσεις αποστολής προϊόντων από το σούπερ μάρκετ άνοιξε πρώτος ο Σκλαβενίτης, τον περασμένο Ιούλιο. Τότε πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν εκτιμήσει ότι αυτή η τιμολογιακή πολιτική θα γύριζε μπούμερανγκ και θα μείωνε τις πωλήσεις της σε αυτό κομμάτι της αγοράς. Αυτό όμως δεν συνέβη. Αντιθέτως τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η αύξηση των χρεώσεων όχι μόνο δεν έφερε μείωση των πωλήσεων, αντιθέτως οδήγησε προς τα πάνω το μέσο όρο των παραγγελιών στο σύνολο της αγοράς.

Αποτέλεσμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023 και μετά την απόφαση της Σκλαβενίτης να αυξήσει το ελάχιστο όριο αξίας παραγγελίας για δωρεάν παράδοση της από 30 σε 100 ευρώ, οι καταναλωτές άρχισαν σταδιακά να αυξάνουν τον μέσο όρο παραγγελίας τους ώστε να αποφύγουν την επιπλέον χρέωση μεταφορικών.

Έτσι αυξήθηκε η μέση αξία του ηλεκτρονικού καλαθιού όλης της αγοράς από τα 77 ευρώ που ήταν τον περασμένο Ιούνιο στα 89 ευρώ τον Δεκέμβριο. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 15,58%. Βέβαια μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στις ανατιμήσεις και στον πληθωρισμό.