Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές: Είναι αισιόδοξο το μέλλον; – Γ.Μαραγκός

Το Praxis Now είναι μία φοιτητική ερευνητική ομάδα που δημιουργήθηκε και καθοδηγείται από τον Καθηγητή Οικονομικών Γιάννη Μαραγκό στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σε αυτό το άρθρο συμμετέχει η φοιτήτρια Γεωργία Καρακεχαγιόγλου.



Η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία 3 χρόνια βρίσκεται σε μία κατάσταση παρακμής, με αρκετά ασθενή οικονομική ανάπτυξη, επίμονο πληθωρισμό και συνεχώς αυξανόμενα επιτόκια στις μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, θολώνοντας έτσι τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές. Συγκεκριμένα αναμένεται να σημειωθεί μία επιβράδυνση ύψους 2,4% στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη το 2024, σύμφωνα με την δημοσίευση “Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές της Παγκόσμια Οικονομική Τράπεζα” (World Bank, 2024), απηχώντας τις επιπτώσεις αυστηρών νομισματικών πολιτικών, περιοριστικών πιστώσεων και του κατακερματισμού του παγκόσμιου εμπορίου. Επιπλέον, οι κληρονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, ο παρατεταμένος πόλεμος στην Ουκρανία, οι επιδεινούμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής εμποδίζουν σε συνδυασμό ακόμη περισσότερο την ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η χάραξη ορισμένων πολιτικών στοχεύοντας στην διεθνή συνεργασία για ελάφρυνση του χρέους, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, διευκόλυνση των εμπορικών ροών και ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης θα μπορούσε να επιφέρει μία ανοδική οικονομική πορεία παγκοσμίως.

Διάγραμμα 1.1 Γενικός πληθωρισμός τιμών καταναλωτή. - Haver Analytics; World Bank.



Στο παραπάνω πλαίσιο διακρίνουμε τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό. Ο πληθωρισμός αποτελεί μία μάστιγα την τελευταία τριετία και αποτελεί ένα θέμα συζήτησης σεμόνιμη βάση. Αυτό που μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι οι προσδοκίες για τον παγκόσμιο πληθωρισμό είναι ότι μέσα σε αρκετά δύσκολες συνθήκες και ύστερα και από μία πανδημία προβλέπεται ο μετριασμός του πληθωρισμού (κυρίως για το 2024-2025). Σε κάθε περίπτωση όμως θα παραμείνει πάνω από τον μέσο όρο σε σχέση με το που βρισκόταν πριν από την πανδημία.

Μέσα σε όλες τις παραπάνω προκλήσεις, οι αναδυόμενες αγορές έχουν σημειώσει κάποια βήματα βελτίωσης οικονομικών προοπτικών, σε αντίθεση με μεγάλες οικονομίες που φάνηκε να έχουν πιο αδύναμη ανάπτυξη. Ξεκινώντας από την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, οι προβλέψεις της οικονομικής ανάπτυξης διαφέρουν. Στην Κεντρική Αμερική η αναμενόμενη ανάπτυξη ενδέχεται να αγγίξει το 3,7% το 2024. Πιο συγκεκριμένα, ο Παναμάς λόγω των ισχυρών εξαγωγών στο τομέα των υπηρεσιών ενδέχεται να σημειώσει ανάπτυξη ύψους 4,6%, η Κόστα Ρίκα 3,9% λόγω αύξησης της εγχώριας ζήτησης και το Ελ Σαλβαδόρ μόλις 2,3% λόγω βραδύτερης αύξησης στην κατανάλωση. Στην Καραϊβική παρατηρείται μία ατελής ανάκαμψη του τουρισμού στην συνολική περιοχή, ενδεχομένως οδηγώντας σε μία συνεχή ανάπτυξη (Maloneyetal. 2023). Η Δομινικανή Δημοκρατία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 5,1% το 2024 εν μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στην προσέλκυση ΑΞΕ, η Γουιάνα κατά 4,1% λόγω της ανακάλυψης πετρελαίου το 2015 στη περιοχή της ενώ η Αϊτή θα σημειώσει πιο αργή ανάπτυξη ύψους 1,3%, αφού διένυσε 5 χρόνια οικονομικής συρρίκνωσης. Σε γενική εικόνα όμως, ο πληθωρισμός αναμένεται να επιβραδυνθεί, παραμένοντας όμως υψηλός στα τρόφιμα, ενώ η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αναμένεται να υποστηρίξει την αύξηση των επενδύσεων το 2024 στην περιοχή.

Προχωρώντας στην περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας, μπορούμε να πούμε ότι η συνέπεια ορισμένων πολιτικών και νομισματικών εξελίξεων έχει φέρει τα πάνω κάτω σε ορισμένες οικονομίες, όπως αυτή της Ρωσίας, της Τουρκίας και της Ουκρανίας. Συνολικά στην περιοχή της Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας αναμένεται μία οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 3,1% για το 2024. Στις περισσότερες οικονομίες ενδέχεται να σημειωθεί χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής και δημοσιονομική εξυγίανση, όπως προβλέπεται για την πτώση του πληθωρισμού. Οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης επρόκειτο να είναι η ιδιωτική κατανάλωση που υποστηρίζεται από μείωση των πληθωριστικών πιέσεων και των εξαγωγών, που ενισχύθηκαν από τη σταδιακή ανάκαμψη στη ζώνη του ευρώ. Όσον αφορά τις τρεις οικονομίες της Ρωσίας, Τουρκίας και Ουκρανίας, λόγω διαφόρων συνθηκών πιθανόν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξή τους. Πιο συγκεκριμένα η Ρωσία θα σημειώσει μία επιβράδυνση ύψους 1,3%, κάτι που οφείλεται κυρίως στην σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής, που θα μειώσει την εγχώρια ζήτηση. Στην Ουκρανία, οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες λόγω των ενεργών εχθροπραξιών. Αυτή η αβεβαιότητα θα μπορούσε να διευκολυνθεί με την επανέναρξη των εξαγωγών και τη σταδιακή αύξηση της ανοικοδόμησης των επενδύσεων. Στην Τουρκία ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για το 1ο εξάμηνο του 2024, ενώ μετέπειτα προβλέπεται ότι θα μετριαστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ιδιωτική κατανάλωση.

Πηγαίνοντας προς την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό, για τα νησιά του Ειρηνικού εκτός της Κίνας προβλέπεται μία ανάπτυξη ύψους 4,7% το 2024, λόγω της έντονης ανόδου των οικονομιών τους, που οφείλεται στην συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τουρισμού στις περιοχές αυτές. Στην περιοχή αναμένεται ότι η εγχώρια ζήτηση, ειδικά η ιδιωτική κατανάλωση, θα είναι ο κύριος κινητήρας ανάπτυξης, υποστηριζόμενη από μέτριο πληθωρισμό και ισχυρές αγορές εργασίας. Παρά την αναμενόμενη επιτάχυνση του εμπορίου λόγω παγκόσμιας ανάκαμψης, οι εξαγωγές αγαθών αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές. Αντιμετωπίζοντας αντίξοους παράγοντες, όπως η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, η πολιτική αβεβαιότητα και το αυξανόμενο χρέος, οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να παραμείνουν χαμηλές. Ωστόσο, αναμένεται ανάκαμψη στον διεθνή τουρισμό, ενισχύοντας τις εξαγωγές υπηρεσιών σε οικονομίες όπως η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη, ενώ η αδυναμία στον τομέα των ακινήτων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια ζήτηση εμπορευμάτων. Έπειτα η κλιματική αλλαγή αποτελεί σημαντικό αρνητικό παράγοντα για τις περιφερειακές προοπτικές, ειδικά στα νησιά του Ειρηνικού. Αυτές οι οικονομίες εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων, με έμφαση σε εξαιρετικά επιζήμιες και συχνές τροπικές καταιγίδες. Από την άλλη όψη της περιοχής αυτής, από την μεριά δηλαδή της Κίνας, πιθανότατα θα εμφανίσει επιβράδυνση της ανάπτυξής της στο 4,5%, χαμηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις λόγω ασθενέστερης εγχώριας ζήτησης. Η κατανάλωση αναμένεται να παρουσιάσει άμεση μείωση λόγω ασθενούς κλίματος και οικονομικής αβεβαιότητας. Οι επενδύσεις θα παραμείνουν υποτονικές, υποστηριζόμενες από υποδομές, αλλά περιορίζονται από την αδυναμία του τομέα ακινήτων. Ακόμη παράγοντες όπως το αυξανόμενο χρέος, η γήρανση, η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και ο περιορισμός του περιθωρίου για την αύξηση της παραγωγικότητας , αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα της Κίνας με αρνητικό τρόπο.

Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρική ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τις αρχικές προβλέψεις ανάπτυξης είναι η εντατικοποίηση συνεχιζόμενων συγκρούσεων. Μία κλιμάκωση της σύγκρουσης θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις για τις προοπτικές ανάπτυξης στην περιοχή αυτή και θα αύξανε όλο και περισσότερο την αβεβαιότητα των προβλέψεων (Gattietal. 2022). Συγκεκριμένα θα μπορούσε να μειώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, τον τουρισμό, να προκαλέσει εκροές κεφαλαίων και αστάθεια στις χρηματοοικονομικές αγορές, αποδυναμώνοντας τις προοπτικές για παραγωγή και αύξηση της παραγωγικότητας στην περιοχή. Οι οικονομίες που θα επηρεαστούν άμεση από τυχόν κλιμάκωση των συγκρούσεων θα διαπιστώσουν μία μείωση των επενδύσεων τους και της ανάπτυξης της παραγωγικότητας τους λόγω ζημιών στις υποδομές και των ανθρώπινων απωλειών ( Dieppe, KilicCelic,καιOkou 2020). Φυσικές καταστροφές, συμπεριλαμβανομένων κλιματικών αλλαγών και αντίξοων επιπτώσεων από παγκόσμιες χρηματοοικονομικές συνθήκες, συνιστούν επιπλέον αρνητικούς παράγοντες κινδύνου. Υποθέτοντας ότι η σύγκρουση δεν θα κλιμακωθεί, η ανάπτυξη της περιοχής αναμένεται να ανέλθει στο 3,5% το 2024, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει μία επιβράδυνση της ανάπτυξης της.

Στην Νότια Ασία η ανάπτυξη αναμένεται να μειωθεί οριακά χαμηλότερα από το εκτιμώμενο 5,7% πέρυσι σε 5,6% το 2024, παρά το γεγονός αυτό εξακολουθεί να διαθέτει τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ όλων των αναδυόμενων αγορών και αναπτυσσόμενων οικονομιών. Η οικονομική ανάπτυξη θα εξαρτηθεί κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, περιλαμβανομένης της δημόσιας κατανάλωσης και των επενδύσεων. Παρά την υποτονική ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη. Η Ινδία αναμένεται να διατηρήσει το υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης μεταξύ των μεγάλων οικονομιών. Ενώ οι επενδύσεις θα επιβαρυνθούν ελαφρά, αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές με τη στήριξη υψηλότερων δημοσίων επενδύσεων. Παράλληλα, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης μπορεί να περιοριστεί λόγω μειωμένης ζήτησης μετά την πανδημία και υψηλού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ενδεχομένως επηρεάζοντας τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος.

Η ανάπτυξη στην περιοχή της Υποσαχάριας Αφρικής αναμένεται να ανακάμψει, προβλέποντας ποσοστά 3,8%. Προσωρινοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη περιλαμβάνουν τη μειωμένη δημοσιονομική στήριξη και τη σταδιακή προσαρμογή των οικονομιών που εξάγουν μέταλλα σε χαμηλότερες τιμές ευκολίας. Όπως και σε όλες τις παραπάνω περιοχές, υπάρχουν και σε αυτήν την περίπτωση παράγοντες που φέρνουν στην επιφάνεια μία αβεβαιότητα ως προς την ανάπτυξη της περιοχής. Κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες είναι οι εξής: πολιτική αστάθεια, σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, διαταραχές στο εμπόριο και ακραία κλιματικά φαινόμενα. Ενδεχόμενες αναταραχές στη Μέση Ανατολή μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την επισιτιστική ασφάλεια, ενώ οι διαταραχές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και τροφίμων αυξάνουν τον κίνδυνο πληθωρισμού. Έπειτα ενώ η γεωργία είναι ζωτικής σημασίας στην Υποσαχάρια Αφρική, αντιμετωπίζει συχνά προκλήσεις λόγω ακραίων κλιματικών φαινομένων. Παρόλα αυτά, η ανάκαμψη της εξωτερικής ζήτησης, παρά την υποτονική της κατάσταση, αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη, με την Ινδία να ξεχωρίζει ως ηχηρός παράγοντας. Οι επενδύσεις, παρά την ελαφρά επιβράδυνση, αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές, υποστηριζόμενες από δημόσιες επενδύσεις και βελτιωμένους εταιρικούς ισολογισμούς.

Όπως έχει γίνει ήδη διακριτό από τις προαναφερθείσες παραγράφους, η παγκόσμια οικονομική προοπτική διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορους τομείς στην κάθε περιοχή ξεχωριστά. Όμως, για όλες τις περιοχές ανεξαιρέτως, μία κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη τους θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι επενδύσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση της φτώχειας και αποτελώντας κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και την επίτευξη άλλων αναπτυξιακών στόχων στις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες (Emerging Market and Developing Economies). Παρά τη σημασία τους, οι επενδύσεις σε αυτές τις οικονομίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις, καθώς η αύξησή τους μπορεί να παραμείνει περιορισμένη χωρίς τις κατάλληλες πολιτικές επιλογές. Μέσω των επενδύσεων θα μπορούσαν να υπάρχουν αναπάντεχα οικονομικά οφέλη, καθώς η παραγωγή και η παραγωγικότητα θα αυξηθούν σημαντικά. Επιπλέον, θα υπάρξει και μείωση του πληθωρισμού, βελτίωση των δημοσιονομικών και εξωτερικών ισοζυγίων, και μείωση του εθνικού ποσοστού φτώχειας. Για τους παραπάνω λόγους, ορισμένες πολιτικές επιλογές παγκοσμίως στοχεύουν ακόμα και σήμερα στην επιτάχυνση των επενδύσεων, με τη βελτίωση της μακροοικονομικής σταθερότητας, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, και τις ευνοϊκές συνθήκες θεσμικής λειτουργίας να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες.

Διάγραμμα 1.2 Αντίκτυπος των επενδυτικών επιταχύνσεων στη δυνητική ανάπτυξη. - Kose and Ohnsorge (2023), World Bank.



Στο παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ένα ενθαρρυντικό σενάριο για τις αναδυόμενες αγορές και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όπου παρουσιάζεται μια προοπτική αύξησης των επενδύσεων τους. Οι 40 επιλεγμένες αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες εκτός της Κίνας, έχουν εμφανίσει ενθαρρυντική επιτάχυνση των επενδύσεών τους από το 2000 έως το 2022. Το σενάριο προβλέπει μια εντυπωσιακή αύξηση στο 10,4% ετησίως από το 2023 έως το 2028, προτού επιστρέψει στο 0,4% ετησίως το 2029-30. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει μια διαρκή πορεία ανάπτυξης, αλλά και την ανάγκη για σταθερότητα μετά την επιτυχημένη επιτάχυνση.

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι παρά των διαφόρων εμποδίων που έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν πολλές χώρες παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια ( λ.χ. πανδημία, συγκρούσεις, αύξηση πληθωρισμού, κλιματική αλλαγή), οι προοπτικές για οικονομική ανάπτυξη δεν φαντάζει όνειρο. Υιοθετώντας βιώσιμες, καλά σχεδιασμένες πολιτικές, έχοντας ισχυρή δέσμευση στη δημοσιονομική πειθαρχία και συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικοί στόχοι, όπως ελάφρυνση του χρέους, διευκόλυνση της εμπορικής ολοκλήρωσης, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άμβλυνση της επισιτιστικής ανασφάλειας.

Βιβλιογραφία

Dieppe, A., S. Kilic Celic, and C. Okou. 2020. “Implications of Major Adverse Events on Productivity.” Policy Research Working Paper 9411, World Bank, Washington, DC.

Gatti, R., D. Lederman, A. M. Islam, C. A. Wood, R. Y. Fan, R. Lotfi, M. E. Mousa, and H. Nguyen. 2022. Reality Check: Forecasting Growth in the Middle East and North Africa in Times of Uncertainty. Middle East and North Africa Economic Update. April. Washington, DC: World Bank.

Κose, M. A., and F. Ohnsorge, eds. 2023. Falling LongTerm Growth Prospects: Trends, Expectations, and Policies. Washington, DC: World Bank.

Maloney, W., D. Riera-Crichton, E. I. Ianchovichina, G. Vuletin, G. Beylis, and G. Vuletin. 2023. The Promise of Integration: Opportunities in a Changing Global Economy. April. Washington, DC: World Bank.

World Bank. (2024). Global Economic Prospects. [online] Available at: https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects