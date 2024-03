Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Οδησσό και της συνάντησης με Ζελένσκι – Δείτε φωτογραφίες

Η επίσκεψη οργανώθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας ενώ είχε συμφωνηθεί στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο τέλος Ιανουαρίου, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές