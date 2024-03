Τριήμερη ιδεολογικοπολιτική μάχη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Your browser does not support the audio element.

Το θερμόμετρο μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ έχει ανέβει στο κόκκινο – Η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε υψηλούς τόνου