Άγρια κόντρα Πλεύρη – Πολάκη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για υπόθεση Novartis και εμβόλια

Οι αναφορές του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ περί «χρηματισμού» πολιτικών προσώπων προκάλεσαν την αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ και τον έντονο διάλογο με τον Θάνο Πλεύρη