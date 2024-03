Βουλή – live: Συνεχίζεται η συζήτηση για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια Πολιτική 10:20, 07.03.2024 UPDATE: 11:16

Your browser does not support the audio element.

Λόγω του μεγάλου αριθμού βουλευτών, που εγγράφησαν στον κατάλογο των ομιλητών, η συζήτηση θα ολοκληρωθεί αύριο το βράδυ – Πριν την ψηφοφορία οι ομιλίες του πρωθυπουργού και των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης.