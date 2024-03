Κουτσούμπας για μη κρατικά πανεπιστήμια: Τα δίδακτρα αναγκάζουν φοιτήτριες να ψάχνουν «sugar daddies»

Your browser does not support the audio element.

Το μισό και πλέον της κοινωνίας, ειδικά στις νεότερες ηλικίες, είναι απέναντι στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ