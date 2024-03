Ο Πιερρακάκης κατήγγειλε επίθεση στο σπίτι του: «Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν εκβιάζομαι»

Your browser does not support the audio element.

Όπως ανακοίνωσε ο Κ. Πιερρακάκης «ενημερώθηκα προ ολίγου από την οικογένεια μου ότι περίπου 30 άτομα μπροστά από το σπίτι μας και άφησαν μια σειρά από φυλλάδια τόσο έξω όσο και μέσα στο σπίτι»