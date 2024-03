Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ: Τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις θα διατεθούν για τη μείωση του χρέους

«Μετά από 10 αποκρατικοποιήσεις που κάναμε, στα ταμεία του κράτους μπήκαν επτά δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για τη μείωση του δημοσίου χρέους», ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Οικονομικών