Παρέμβαση Τσίπρα για μη κρατικά πανεπιστήμια: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί σήμερα μια αντιδραστική ρεβάνς

Μια κοινωνία που δεν παρέχει σε όλες και όλους ισότιμα το δικαίωμα στη μόρφωση είναι μια κοινωνία καταδικασμένη σε μαρασμό, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας