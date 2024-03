Τουρισμός: Γιατί εγκαταλείπουν τη «high season» οι Ευρωπαίοι

Στους πέντε κορυφαίους προορισμούς της Νότιας Ευρώπης γι’ αυτό το καλοκαίρι συγκαταλέγεται η Ελλάδα, με τους ταξιδιώτες της Γηραιάς ηπείρου να δίνουν την ψήφο τους στις διακοπές εκτός της περιόδου υψηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της Accor, ενός από τους κορυφαίους ομίλους φιλοξενίας παγκοσμίως, τα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια θα κυριαρχήσουν το 2024, με το 86% των ερωτηθέντων Ευρωπαίων να σχεδιάζουν τουλάχιστον ένα ταξίδι εντός της Γηραιάς ηπείρου φέτος.

Οι κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί της Νότιας Ευρώπης εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας για τους Ευρωπαίους, με σχεδόν έναν στους τέσσερις (23%) να σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ισπανία και έναν στους πέντε (18%) να προτίθεται να ταξιδέψει στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του 2024. Η Γαλλία, η οποία συγκεντρώνει το 16% των προτιμήσεων των Ευρωπαίων και η Ελλάδα με την Πορτογαλία, καθεμία από τις οποίες κατέχει μερίδιο 13%, συμπληρώνουν την πεντάδα των top προορισμών.

Ακολουθούν η Γερμανία (11%), το Ηνωμένο Βασίλειο (8%), η Ολλανδία (7%), η Αυστρία (7%) και το Βέλγιο (7%) ολοκληρώνοντας τη δεκάδα.

Σε ό,τι αφορά τους προορισμούς εκτός της Ευρώπης, το 16% των Ευρωπαίων σκοπεύει να κάνει ένα ταξίδι στη Βόρεια ή Κεντρική Αμερική φέτος. Ένα 16% σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ασία και ένα 10% στην Αφρική. Περίπου ένας στους 12 ερωτηθέντες (8%) θα επισκεφθεί τη Νότια Αμερική και ένας στους 20 (5%) την Αυστραλία.

Οι επιλογές στη χρονική στιγμή

Ως προς την περίοδο που επιλέγουν να κάνουν διακοπές, πολλοί είναι οι Ευρωπαίοι που θα αποφύγουν να ταξιδέψουν την περίοδο αιχμής, αφενός λόγω αυξημένου κόστους και αφετέρου λόγω της υψηλής θερμοκρασίας.

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται στα ευρήματα της έρευνας της Accor, ένας στους τρεις ερωτηθέντες σε όλη την Ευρώπη (32%) λέει ότι θα κάνει σκόπιμα διακοπές εκτός της περιόδου αιχμής, με στόχο να περιορίσει το κόστος, ενώ ένας στους πέντε (19%) αναμένει να ταξιδέψει εκτός της υψηλής σεζόν για να αποφύγει τις υψηλές θερμοκρασίες.

Το περασμένο καλοκαίρι ισχυροί καύσωνες έπληξαν τη νότια Ευρώπη, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου και πυρκαγιές να ξεσπούν στην Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται, εάν ένας μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών επιδιώξει να μην κάνει διακοπές στην αιχμή της σεζόν, θα μπορούσε να επιτευχθεί επιμήκυνση της σεζόν σε ζεστούς προορισμούς. Στην κατεύθυνση αυτή, μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί προσφέρουν πακέτα διακοπών σε ορισμένους προορισμούς της νότιας Μεσογείου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Την ίδια στιγμή, παρά το υψηλό κόστος διαβίωσης, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (54%) πιστεύουν ότι θα έχουν περισσότερα χρήματα για να δαπανήσουν στα ταξίδια τους το 2024 από ό,τι το 2023. Στον αντίποδα μόνο ένα 11% δηλώνει ότι θα έχει χαμηλότερο budget για τα ταξίδια του. Για παράδειγμα, το 64% των συμμετεχόντων στην έρευνα από την Πολωνία τόνισε ότι θα αυξημένο προϋπολογισμό για ταξίδια φέτος έναντι μόλις του 7% που αναμένει μείωση.

Οι Γερμανοί βρίσκονται στη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά το προβλεπόμενο budget (61% έναντι 13%) ενώ οι Ιταλοί τερματίζουν τελευταίοι, καθώς το 44% αναμένει να έχει στη διάθεσή του αυξημένο προϋπολογισμό σε σχέση με το 12% που αναμένει μειωμένο budget.

Ο αριθμός των ταξιδιών

Βέβαια, ως προς τον αριθμό των ταξιδιών που σχεδιάζουν να κάνουν οι Ευρωπαίοι, αυτός σε γενικές γραμμές παραμένει σταθερός σε σύγκριση με πέρυσι, με οριακή αύξηση των ταξιδιών στο εξωτερικό. Οι Ευρωπαίοι σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν κατά μέσο όρο 1,8 ταξίδια αναψυχής στο εξωτερικό φέτος, από 1,6 πέρυσι, με το 84% των ερωτηθέντων να εκτιμά ότι θα κάνει τουλάχιστον ένα ταξίδι αναψυχής στο εξωτερικό.

Αυξημένα αναμένεται να είναι και τα διεθνή ταξίδια workation ή bleisure, δηλαδή εκείνα που συνδυάζουν επαγγελματικές υποχρεώσεις και αναψυχή, με έναν στους πέντε Ευρωπαίους ταξιδιώτες (19%) να αναμένεται να πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα ταξίδι που θα συνδυάζει εργασία και αναψυχή το 2024.

Στην έρευνα «Europe on the move: Insight on the travel plans in 2024», η οποία εξετάζει τις ταξιδιωτικές προθέσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα ταξίδια των Ευρωπαίων, συμμετείχαν 8.000 Βρετανοί, Γερμανοί, Ολλανδοί, Γάλλοι, Ιταλοί και Ισπανοί.