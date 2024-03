Tι θα κάνει ο Όθωνας Ηλιόπουλος με την έδρα του

Your browser does not support the audio element.

Η κατάταξη του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κατά πόσο θα μπορούσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί το επόμενο διάστημα απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ολομέλεια