Παγκόσμια οικονομία: Τα χρηματιστήρια απογειώνονται, όμως Κρούγκμαν και Ελ Εριαν εχουν αμφιβολίες…

Μια νέα ημέρα ξημερώνει, φέρνοντας μαζί της ένα νέο πρωτοφανές υψηλό. Από τις κανονικές μετοχές μέχρι το bitcoin, οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων γενικά έχουν επεκτείνει τα όριά τους σε ανεξερεύνητες περιοχές.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για αυτή την ανάπτυξη: η αμείωτη προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης, οι προσδοκίες ότι τα επιτόκια παγκοσμίως ίσως μειωθούν, και η προσθήκη ακόμη περισσότερων εγκρίσεων ETF για το bitcoin στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

ΗΠΑ και Ευρωζώνη «οδηγούν» την παγκόσμια ανάπτυξη – Προβληματίζει η Κίνα

Το ράλι στις μετοχές τεχνολογίας τροφοδότησε τον Nasdaq 100 σε ένα νέο ρεκόρ και βοήθησε τον S&P 500 να τερματίσει πάνω από το όριο των 5.000 για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα. Το… «AI ecstasy», όπως το χαρακτηρίζει το CNBC, έχει επίσης αυξήσει τις μεμονωμένες μετοχές τεχνολογίας σε ιστορικά επίπεδα, με τη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia να φτάνει για πρώτη φορά τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα των επιτοκίων δανεισμού συνεχίζει να βαραίνει το μυαλό των επενδυτών στη Wall Street.

Στην Ασία, ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας έχει καταγράψει μια εντυπωσιακή απόδοση με τον χρηματιστηριακό δείκτη της χώρας να ξεπερνά τις 40.000 μονάδες τη Δευτέρα. Αυτό συμβαίνει αφού ο Nikkei ξεπέρασε τα υψηλά του 1989 τον περασμένο μήνα – με τα κέρδη να οδηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τα ισχυρά κέρδη και τις μεταρρυθμίσεις της εταιρικής διακυβέρνησης.

Στον κόσμο των εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, ένας συνδυασμός επενδυτών που διοχετεύουν χρήματα σε προϊόντα κρυπτογράφησης που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακό σποτ των ΗΠΑ και οι επερχόμενες εξελίξεις γύρω από το bitcoin ανέβασε την τιμή του μεγαλύτερου κρυπτονομίσματος στον κόσμο πάνω από τα 69 χιλιάδες δολάρια – επίπεδο τιμής που δεν έχει παρατηρηθεί για περισσότερα από δύο χρόνια.

Οι τιμές του χρυσού έχουν επίσης κλέψει την προσοχή των επενδυτών, με το πολύτιμο μέταλλο να κλιμακώνεται με νέο ρεκόρ άνω των 2.100 δολαρίων. Τα κέρδη τροφοδοτήθηκαν από τις προσδοκίες για τη μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ και τα οικονομικά δεινά της Κίνας, με τον χρυσό παραδοσιακά να αυξάνεται σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Τα νούμερα ρεκόρ για τις αγορές, ωστόσο, δεν εμπόδισαν ορισμένους επενδυτές να ανησυχούν για τρία βασικά ζητήματα.

Μετά από μήνες «ψύξης», ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αποδεικνύεται πιο πεισματάρης από ό,τι είχαν προβλέψει οι ειδικοί.

Αν και ο δείκτης CPI (δείκτης τιμής καταναλωτή) τον Ιανουάριο μειώθηκε στο 3,1% , ήταν υψηλότερος από το αναμενόμενο. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ξεκίνησε μια επιθετική εκστρατεία νομισματικής πολιτικής τον περασμένο χρόνο, σε μια προσπάθεια να μειώσει τις πιέσεις στις τιμές καταναλωτή από τα υψηλά 40 ετών.

Ο νομπελίστας Πολ Κρούγκμαν επισήμανε τις πληθωριστικές πιέσεις στις ΗΠΑ σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στο X , όπου βασίστηκε στις σκέψεις του οικονομολόγου της Moody’s Μαρκ Ζάντι σχετικά με την αύξηση των τιμών του αποπληθωριστή του πυρήνα PCE (προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες).

Business surveys keep failing to show an inflation surge. Those January numbers look like a blip “juiced by problematic seasonals”, as Mark Zandi put it pic.twitter.com/8nLelcCToY

— Paul Krugman (@paulkrugman) March 5, 2024