Εξεταστική επιτροπή: Σήμερα η τελευταία συνεδρίαση – Χάσμα μεταξύ των πορισμάτων

Η εξεταστική επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει σήμερα το μεσημέρι για τελευταία φορά, σε μία ύστατη προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ των κοινοβουλευτικών ομάδων, προκειμένου τα μέλη της επιτροπής να υπογράψουν ένα κοινό πόρισμα