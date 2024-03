Νέα Δημοκρατία: Νέος διευθυντής της ΚΟ αναλαμβάνει ο Πέτρος Τζανετάκος

Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Πέτρος Τζανετάκος είναι κοινωνικός επιστήμονας με σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης