Ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει την επίθεση στον Κασσελάκη – «Οι ροπαλοφόροι και οι κουκουλοφόροι δεν έχουν θέση στη Δημοκρατία»

Οι άγνωστοι αποδοκίμασαν τον Στεφάνου Κασσελάκη, την ώρα που έφτασε στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον», με χαρακτηρισμούς όπως «σκουπίδι» και «καταπιεστή»