Visa express σε Τούρκους πολίτες: Η πρώτη φάση του προγράμματος θα ξεκινήσει σε 5 νησιά στις 30 Μαρτίου

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η πρώτη φάση που περιλαμβάνει πέντε νησιά θα ξεκινήσει στις 30 Μαρτίου για τις χορηγήσεις θεώρησης εισόδου (visa) express στους Τούρκους πολίτες, και το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε την πλήρη εφαρμογή» ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών στη Βουλή